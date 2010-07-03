Недвижимое имущество изымут в Москве ради строительства развязок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для строительства транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" в Москве изымут недвижимое имущество. Документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.
Строительство многоуровневых развязок есть в адресной инвестиционной программе города на 2018–2021 годы. В планах эстакады-съезды с Ярославского шоссе, а также мосты через Яузу и Лихоборку.
Помимо этого, специалисты займутся переустройством инженерных сетей. Чтобы они функционировали к ним построят подъездные дороги на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.
Для этих целей у ООО "ЭКОДОР" заберут сооружение и грузовую площадку, у ЗАО "Отрадное" – два земельных участка и два нежилых здания. Еще одно нежилое здание изымут у ООО "Производственно-заготовительное предприятие вторичных ресурсов "Фрунзенское".
Ранее к строительству дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево начали готовить прилегающую территорию. Сейчас ведется монтаж инженерных сооружений, на отдельных участках приступили к подготовке земляного полотна.
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