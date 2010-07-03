АМПП сообщил о решении проблемы с оплатой парковок в Москве через SMS

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможность оплаты парковки и парковочного счета в столице с помощью SMS полностью восстановлена. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее сообщалось о временных трудностях при оплате парковке и парковочного счета в столице. Сетевые проблемы возникли на стороне Единой мобильной платформе и затронули абонентов всех мобильных операторов.

Водителям рекомендовали воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы", паркоматами или "Личным кабинетом" на сайте parking.mos.ru.

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки – до пяти тысяч рублей. Депутаты Мосгордумы указали, что ранее существовавший штраф не сдерживает водителей от нарушений. В свою очередь, представители АМПП назвали размер штрафа соразмерным с преступлением.

