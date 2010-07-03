Парковку в Москве временно нельзя оплатить через SMS

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы временно не смогут оплатить парковку и пополнить парковочный счет через SMS. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В сообщении отмечается, что сетевые проблемы возникли на стороне Единой мобильной платформы. В результате абоненты всех мобильных операторов не могут оплатить парковку через SMS.

В АМПП водителям рекомендуют воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы", паркоматами или "Личным кабинетом" на сайте parking.mos.ru.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент специалисты решить возникшие проблемы и восстановить сервис.

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. Как отмечали в АМПП, что данное наказание является соразмерным правонарушению.

