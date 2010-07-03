"Городская ферма" ВДНХ приглашает на Дни овсянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В семейно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ 13 и 14 апреля пройдут Дни овсянки. Гости смогут принять участие в мастер-классах по выпечке овсяного печенья, созданию кормушек для птиц и аппликаций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
В пресс-службе отметили, что, помимо мастер-классов, гостей ждут интерактивные лекции на тему "Путь от зернышка к хлебу", где ребятам расскажут о трудоемкой технологии и особенностях приготовления хлеба.
Также в ходе программы дети вместе с родителями смогут сделать художественное панно из различных природных материалов. К тому же все желающие смогут принести с собой пластиковые бутылки, с помощью которых и будут создаваться кормушки для птиц.
Ранее москвичей пригласили на концерт классической музыки, который пройдет 10 апреля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики и к первой годовщине открытия центра "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос".
Перед зрителями выступят Владимир Овчинников, Александр Рудин, камерный оркестр Musica Viva, музыканты Дмитрий Маслеев, Кирилл Родин, а также лауреаты Международного юношеского конкурса имени Чайковского.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.