"Городская ферма" ВДНХ приглашает на Дни овсянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В семейно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ 13 и 14 апреля пройдут Дни овсянки. Гости смогут принять участие в мастер-классах по выпечке овсяного печенья, созданию кормушек для птиц и аппликаций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

В пресс-службе отметили, что, помимо мастер-классов, гостей ждут интерактивные лекции на тему "Путь от зернышка к хлебу", где ребятам расскажут о трудоемкой технологии и особенностях приготовления хлеба.

Также в ходе программы дети вместе с родителями смогут сделать художественное панно из различных природных материалов. К тому же все желающие смогут принести с собой пластиковые бутылки, с помощью которых и будут создаваться кормушки для птиц.

Ранее москвичей пригласили на концерт классической музыки, который пройдет 10 апреля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики и к первой годовщине открытия центра "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос".

Перед зрителями выступят Владимир Овчинников, Александр Рудин, камерный оркестр Musica Viva, музыканты Дмитрий Маслеев, Кирилл Родин, а также лауреаты Международного юношеского конкурса имени Чайковского.