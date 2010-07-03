Новое паллиативное отделение открылось на юге Москвы

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Новое паллиативное отделение открылось в церковной больнице Святителя Алексия в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ)

Паллиативный стационар рассчитан на 35 человек. Уточняется, что это уже второе отделение для тяжелобольных в церковной больнице. "В отличие от первого, в котором бесплатную помощь и уход могут получить пациенты со всей России независимо от регистрации, новое отделение предназначено для жителей столицы", – отметили в пресс-службе.

Главный врач и директор ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров отметил, что коечный фонд двух отделений может разместить порядка 100 человек, уточнив, что на базе больницы также функционирует многопрофильный стационар на 280 коек. При этом он добавил, что паллиативная помощь является приоритетом в больнице.

Паллиативная помощь оказывается пациентам, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Основная задача такой помощи заключается в купировании боли и других симптомов, а также решении социальных, психологических и духовных проблем.

Ранее сообщалось, что в онкоцентре имени Блохина собираются открыть отделение паллиативной помощи.