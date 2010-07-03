Весенняя промывка. Памятники Пушкину и Гагарину приведут в порядок

Фото: Москва 24/ Игорь Иванко

В столице до конца апреля планируют провести весеннюю промывку памятников Александру Пушкину и Юрию Гагарину, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что все работы будут проводить под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия.

Сначала специалисты сделают фотографии общего вида памятников и их отдельные элементы. Также предстоит оценить химический состав патины. После этого будет выбран способ промывки и моющее средства.

"Памятник Гагарину на площади Гагарина и памятник Пушкину на Тверском бульваре планируют промывать, используя автовышку и моющий аппарат с функцией регулирования мощности подачи струй воды. Каждый из монументов будут покрывать пенным моющим средством с помощью мягких кистей", – говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, сохранение памятников монументальной скульптуры предполагает не только проведение реставраций.

"Регулярная промывка памятников входит в перечень профилактических мер по уходу за ними после реставрации. В них также включен мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и конструкций, а кроме того, их покрытие особыми составами, защищающими от негативного воздействия внешней среды", – приводятся в сообщении его слова.

С 1 по 30 апреля в столице проходит месячник по благоустройству. Массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.

В масштабной работе по наведению чистоты и порядка в городе задействуют более 600 тысяч работников городских структур.

Всего в рамках месячника запланировано почти 50 видов работ. Это восстановление более 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

Также планируется обновить дорожную разметку, промыть и отремонтировать объекты дорожного хозяйства и фасады зданий. Порядок наведут на природных, парковых и озелененных территориях, а городские фонтаны подготовят к лету.