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Город

12:32

Расселение более 14 тыс человек по программе реновации начнут в ЮЗАО до 2024 года

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации на юго-западе Москвы до 2024 года планируют начать расселение более 14 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"33 стартовые площадки будут переданы под заселение на первом этапе в Юго-Западном округе. Их градостроительный потенциал составляет чуть более 400 тысяч квадратных метров", – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, в округе с момента старта программы реновации более 1,3 тысячи семей получили новые квартиры.

"Сейчас на территории округа из 15 отселенных домов 12 демонтированы", – пояснил Левкин.

Всего, по его словам, в ЮЗАО планируют расселить и демонтировать 520 домов.

Ранее сообщалось, что расселение участников программы реновации в Северном Тушине начнется в первом полугодии 2021 года. В новые квартиры переедут более 300 семей.

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