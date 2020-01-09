Движение открыто по улице Ильинка и Большому Черкасскому переулку – ЦОДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта полностью открыли по улице Ильинка и Большому Черкасскому переулку. Перекрытия на данных участках устанавливались ранее на период новогодних праздников. Об этом информирует ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter.

"Движение по улице Ильинка и Большому Черкасскому переулку открыто", – говорится в записи.

Ранее движение транспорта открыли на улице Варварка у парка "Зарядье". Об этом также сообщала пресс-служба ЦОДД.

Ограничение на данном участке дороги были связаны с большим количеством пешеходов. Сообщалось, что в центре Москвы много людей, которые приехали увидеть фестиваль "Путешествие в Рождество".