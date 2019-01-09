В Московском зоопарке закроют павильоны "Кошки тропиков" и "Дом жирафа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке для проведения технических работ закроют павильоны "Кошки тропиков" и "Дом жирафа". Павильоны закроют 10 января, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

"Пока в этих помещениях будут проводиться плановые работы, приглашаем вас посетить экспозицию "Кошачий ряд", полюбоваться на красавца дальневосточного леопарда, понаблюдать за забавными играми подросших рысят, а также заглянуть в теплый павильон "Слоновник", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время проведения работ посетители зоопарка смогут посмотреть на жирафа в павильоне "Копытные Африки", который расположен на новой территории зоосада.

Когда павильоны "Кошки тропиков" и "Дом жирафа" будут открыты, пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Московском зоопарке появились аудиогиды с рассказами о животных. В них собраны описания 80 зверей, птиц и рептилий. С помощью аудиолекций посетители могут узнать множество интересных фактов об обитателях зоосада.