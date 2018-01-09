Все системы жизнеобеспечения Москвы работали в праздники без сбоев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Все городские системы жизнеобеспечения работали в праздники без сбоев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В столице вовремя убирали снег и бесперебойно подавали электроэнергию, тепло и воду. По словам Бирюкова, никаких сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не было.

На время новогодних праздников в городе создали специальные штабы для безопасности посетителей на крупных праздничных мероприятиях.

4, 5 и 8 января во время снегопадов дороги, тротуары и общественные пространства быстро очищали от снега, а также посыпали противогололедной крошкой.