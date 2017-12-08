Цирк на Вернадского передан в собственность Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной в столичную собственность Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обеспечить реализацию этого распоряжения поручено Росимуществу совместно с Минкультуры РФ и правительством Москвы, передает ТАСС.

Ранее БМГЦ был исключен из перечня Федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017–2019 годов.

Ранее сообщалось, что стоимость капремонта Большого Московского цирка на проспекте Вернадского может составить от 4,5 до 11 миллиардов рублей.

Финансирование реконструкции цирка не поддержала рабочая группа Минэкономразвития из-за выделения денег на объекты незавершенного строительства. При этом в правительстве отмечали, что цирк включат в федеральную инвестиционную программу на 2018–2020 годы.