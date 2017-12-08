Цирк на Вернадского передан в собственность Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной в столичную собственность Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обеспечить реализацию этого распоряжения поручено Росимуществу совместно с Минкультуры РФ и правительством Москвы, передает ТАСС.
Ранее БМГЦ был исключен из перечня Федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017–2019 годов.
Ранее сообщалось, что стоимость капремонта Большого Московского цирка на проспекте Вернадского может составить от 4,5 до 11 миллиардов рублей.
Финансирование реконструкции цирка не поддержала рабочая группа Минэкономразвития из-за выделения денег на объекты незавершенного строительства. При этом в правительстве отмечали, что цирк включат в федеральную инвестиционную программу на 2018–2020 годы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: