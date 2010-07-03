Мастерские семейного творчества планируют организовать в спальных районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочую группу для разработки программы по созданию в спальных районах столицы мастерских семейного творчества организуют в Мосгордуме. Об этом сообщил председатель комиссии столичного парламента по культуре Евгений Герасимов.

По его словам, в группу войдут члены комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, представители столичного цеха деятелей культуры и департамента культуры столицы.

"Она займется разработкой программы, согласно которой в спальных районах Москвы должны появиться городские мастерские семейного творчества", – приводит слова Герасимова ТАСС.

Он отметил, что обсуждается создание бесплатных творческих мастерских, а также предоставление площадок для платных семейных досуговых центров. Герасимов добавил, что срок реализации программы пока неизвестен.

Руководитель центра художественного и эстетического воспитания "Горизонт" Мария Абдалова, в свою очередь, выразила мнение, что в таких центрах также должны работать кружки, студии, секции и мастерские для взрослых.

Абдалова подчеркнула, что нужно привлекать к мастер-классам известных людей, а также организовывать выставки, экскурсии и различные ярмарки.

Накануне стало известно, что на северо-западе столицы вместо кинотеатра "Таджикистан" до конца года планируют возвести культурно-досуговый центр. Центр разделят на две части – клубную и зрелищную. У каждой будет свой вход, а связаны они будут через зону экспозиций. В зрелищной части разместится концертный зал на 510 человек с галереями, которые могут трансформироваться из зрительских мест в сценическое пространство.

Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.

В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры. Около 30 проектов уже одобрены и будут реализованы в течение 2019 года.

