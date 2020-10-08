Деятельность 49 нелегальных игорных заведений пресекли в Москве в 2020 году

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Деятельность 49 нелегальных игорных заведений пресекли с января по сентябрь 2020 года, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В ведомстве уточняют, что в этом году удалось пресечь деятельность 7 казино, 5 залов игровых автоматов, 37 интернет-клубов.

"Из подпольных игорных заведений изъято 763 единицы игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 27 уголовных дел" – пояснили в департаменте.

Как сообщили в ведомстве, было выявлено и закрыто 15 нелегальных игорных заведений в квартирах на улицах Садово-Кудринской, Дубининской, Михайлова, Исаковского, на Никитском и Есенинском бульварах и на Волгоградском проспекте, в нежилых помещениях жилых домов на Саввинской набережной, улице Беговой, а также в офисных и торговых зданиях на улицах Енисейской, Лескова, Анненской, Большие Каменщики и Малом Дровяном переулке.

"В настоящее время на территории столицы функционирует 357 пунктов приема ставок букмекерских контор, и с учетом изменения с 30 сентября 2020 года порядка их работы департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы совместно с префектурами административных округов организован системный мониторинг данных заведений", – рассказали в департаменте.

Отмечается, что в 3-м квартале работу по выявлению и пресечению фактов организации незаконных азартных игр продолжат.

Ранее в столице утилизировали свыше 200 единиц нелегального игрового оборудования.