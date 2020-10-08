Многофункциональный комплекс с ледовым дворцом планирут возвести в Нижегородском районе

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый многофункциональный комплекс планируют построить в Нижегородском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации пресс-службы председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, речь идет о здании, расположенном по адресу Автомобильный проезд, владение 4, в Юго-Восточном административном округе.
"Если раньше торговые центры строили отдельно, а рядом другие необходимые объекты инфраструктуры, то сейчас практически все центры спроектированы многофункциональными – это удобно для москвичей. В свою очередь, каждый подобный объект становится центром притяжения жителей", – рассказали в ведомстве.
Здание займет площадь 3,06 гектара. В его составе возведут ледовый дворец площадью 14 526 квадратных метров. Кроме того, многофункциональный комплекс дополнят подземной парковкой на 1 233 машино-места.
Непосредственно в самом строении будут размещены объекты торговли и услуг. Около центра появятся игровые площадки для детей.
Еще один многофункциональный деловой центр планируют возвести в Ольминском проезде. Площадь объекта в Северо-Восточном административном округе составит 12,4 тысячи квадратных метров.
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