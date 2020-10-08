Вводить в Москве пропускной режим пока не планируется – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вновь вводить в столице пропускной режим пока не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

По его словам, власти рассчитывают, что существующих мер безопасности будет достаточно.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, сохраняя при этом общества открытыми.

По ее словам, при стремительном росте заболеваемости и перегрузке медицинских учреждений необходимо "выравнивать" число случаев заражения с помощью введения различных ограничений. Вуйнович добавила, что лучше всего оценить ситуацию могут эпидемиологические, медицинские и политические органы.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.