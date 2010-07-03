10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Павильон кафе появится в парке усадьбы Люблино до конца текущего года. Кафе возведут в юго-западной части парка, передает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.
"Применение материалов из натурального дерева позволит не только придать объекту эстетичный и изящный вид, но и вписать его в природный ландшафт усадьбы. Кроме того, этот материал применялся в отделке остальных объектов парка, таким образом, они все будут оформлены в едином стиле", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на территории проводятся различные массовые мероприятия и празднования. Многие москвичи и гости города приходят сюда на целый день. Поэтому приняли решение возвести на территории парка павильон кафе, площадь которого составит более 200 квадратных метров.
Как уточняется, кафе оборудуют системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. По бокам помещение будет закрытым, но с большими окнами. А центральная часть кафе будет иметь панорамное остекление. Завершить возведение павильона планируют в текущем году.
Работы по комплексному благоустройству стартовали на территории усадьбы Люблино в ноябре прошлого года. Специалисты привели в порядок площадь в 36,8 гектара. Вдоль набережной Люблинского пруда обустроили рекреационную зону с 14 мостиками у воды, лодочной станцией и тремя фонтанами. Лодочная станция существовала на берегу пруда и раньше, однако со временем пришла в негодность. После благоустройства общий навес объединил павильон для хранения лодок, кассу и открытую террасу. Их облицевали декоративными панелями из лиственницы.
На территории усадьбы также модернизировали системы освещения и видеонаблюдения: установили 493 фонаря и 84 камеры. Кроме того, в парке возвели павильон с живописным видом на окрестности для свадеб и других праздников.
Благоустройство парка "Усадьба Люблино"
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