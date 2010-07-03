Голосование по программе "Мой район" стартовало на "Активном гражданине"

08:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район". Горожанам нужно ответить на три вопроса, касающихся благоустройства столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Сперва участники отметят проекты, которые, по их мнению, нужно реализовать в первую очередь.
"Среди предложенных вариантов – создание или благоустройство парков и транспортных узлов, необходимых жителям нескольких расположенных рядом районов. Свой голос также можно отдать за создание или благоустройство центров конкретных районов – парков, скверов, площадей или набережных. Еще один возможный ответ – благоустройство знаковых объектов, придающих району уникальные черты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что затем москвичи ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий около поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.
Кроме того, в проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице. Голосование состоит из четырех блоков.
Также по 29 октября проходит голосование за лучший парк летнего сезона. В ходе первого этапа голосования горожане выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если нужного парка нет в списке, то его можно указать в специальной для этого графе. В следующем этапе нужно оценить летнюю программу по 10-балльной шкале.
За летний период в 37 столичных парках прошло более 8,5 тысячи мероприятий. Для горожан были организованы гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, лекции и фотовыставки.
Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые будут проходить до ноября.
Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.
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