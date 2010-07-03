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Культура

08:05

Инсталляцию памяти жертв бесланской трагедии покажут в Москве

город культура выставки досуг

Фото: www.artplay.ru

Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" пройдет в столичном центре дизайна Artplay с 25 по 31 октября.

По словам куратора проекта Заиры Астемировой, биеннале впервые вводит термин "кавказское современное искусство" в международный культурный контекст.

Она добавила, что под хештегом #кавказское обозначила обширный диапазон художников, работающих с темой Кавказа по всему миру.

Однако "акцент поставлен на республиках Северного Кавказа в составе России как на зоне ответственности", подчеркнула Астемирова.

Участниками биеннале станут более 100 художников. Всего будет представлено более 500 произведений искусства, говорится на сайте Artplay.

В частности, посетителям покажут инсталляцию осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященную памяти жертв бесланской трагедии.

Также на выставке появятся граффити художника Руслана Магомедова, который в дни открытия биеннале распишет территорию Artplay.

Ранее стало известно, что работы 34 мировых художников будут представлены в рамках основной программы Московской международной биеннале современного искусства.

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