Фото: Оргкомитет цикла мероприятий 'Московские сезоны'"

Три выставочных сада появятся на Новом Арбате во время фестиваля "Цветочный джем", сообщает пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

Сады созданы финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Установка начнется в субботу, 11 августа, а к 20 августа будут высажены все растения.

Все сады, которые появятся на Новом Арбате, – проекты российских ландшафтных дизайнеров и архитекторов. В районе дома 13 появится сад "В потоке". Его авторы опираются на базовые цвета – красный, синий и зеленый, и используют в своей работе различные по форме, размеру и аромату цветы и растения.

Авторы сада "Грани Лентулова" использовали в его создании более чем 20 сортов разных цветов – гортензий, астр, герани, очитки, коровника, солидаго, шалфея и других.

Третий сад "На семи холмах" расположится возле дома 21. В него войдут сосны, березы и гортензии, а отдельную палитру составят разные оттенки розовых флоксов, эхинацеи пурпурной и других растений.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" в этом году проходит во второй раз. Финал конкурса приурочен к празднованию Дня города.