В Подмосковье найден клад времен Ивана Грозного и Бориса Годунова

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В Павлово-Посадском районе Московской области найден керамический сосуд с 623 серебряными монетами, которые отчеканили во время Ивана Грозного и Бориса Годунова. Клад обнаружили сотрудники Института археологии РАН во время охранных раскопок перед строительством трассы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу института.
"Клад состоит из серебряных монет эпохи Ивана IV и Бориса Годунова. Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598-1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени – возможно, в 1601-1603 годах", – говорится в сообщении пресс-службы.
Специалисты отмечают, что большую часть клада составляют новые монеты, которые не успели побывать в обращении.
Главная особенность находки в том, что она попала в руки к археологам не разграбленной. Это позволит воссоздать исторический контекст и установить точную дату.
Сосуд с монетами нашли в поселке Большие Дворы. Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. На эту сумму можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой.
Ранее сообщалось, что руины церкви на территории бывшего Скорбященского монастыря в Новослободском парке признали выявленным объектом культурного наследия. В парке нашли конструктивные элементы здания: опорный столб и часть алтарной преграды. Особый интерес у исследователей вызвала уцелевшая часть стены церкви. На ней есть фрагмент мозаики с изображением крыльев ангела.
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