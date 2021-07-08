Москва возглавила рейтинг по количеству влюбленных пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва, Барнаул и Белгород вошли в тройку российских городов по количеству пар, состоящих в отношениях или браке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети "Одноклассники", которая составила соответствующий рейтинг на основе открытых данных профилей пользователей.

Так, в Москве и Московской области доля пользователей в парах составляет 18,3%, в Барнауле – 11%, Белгороде – 10,8%. В рейтинг также попали Ульяновск, Кемерово, Оренбург и другие. Меньше всего пар оказалось Санкт-Петербурге (4,9%), Казани и Перми.

Как выяснили в "Одноклассниках", 15% пользователей нашли партнера с помощью социальных сетей, при этом 35% считают, что найти человека для серьезных отношений в соцсетях нельзя, почти столько же с этим не согласны.

Кроме того, оказалось, что 19% россиян периодически следят за действиями своего партнера в соцсетях, 10% делают это регулярно, а полностью доверяют друг другу 44% респондентов.

Исследование проводилось при участии центра ResearchMe. В нем приняли участие 1 093 человека в возрасте от 18 лет.

Ранее сервис для знакомств Badoo выяснил, что каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти пару в течение всей жизни.

Идея найти того самого человека оказалась популярна у 52% пользователей из России, однако многие опасаются, что их шанс уже упущен.

