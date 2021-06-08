Москва 24: как осуществляется контрольно-надзорная деятельность в строительстве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Итоги работы Мосгосстройнадзора за пять месяцев 2021 года. Изменение порядка осуществления государственного строительного надзора в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности".

О результатах реформации контрольно-надзорной деятельности, проведении проверок, выполнении требований по профилактике коронавирусной инфекции на строительных площадках и многом другом расскажут:



председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко;

начальник управления административного производства, член рабочей группы по реализации требований Федерального закона № 248-ФЗ Вадим Медведев.

Смотрите трансляцию 10 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.