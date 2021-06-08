Москва 24 расскажет об итогах архитектурного конкурса домов по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная итогам открытого международного конкурса проектов домов для программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

Участники пресс-конференции назовут финалистов конкурса и представят лучшие архитектурные решения.

Перед журналистами выступят:



главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов;

финалист конкурса "Облик реновации", партнер бюро Citizenstudio Михаил Бейлин;

финалист конкурса "Облик реновации", руководитель бюро АБТБ Тимур Башкаев.

Смотрите трансляцию 9 июня в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.