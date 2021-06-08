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Город

07:29

В Причальном проезде построят школу на 400 мест

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о строительстве учебного корпуса на 400 мест в Причальном проезде. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На данный момент проект согласован в Москомархитектуре.

"В отделке фасадов используется рельефная кирпичная кладка и гладкие панелей. Ритм задается вертикальными пилястрами, выступающими из основного объема здания. Также по периметру сделаны витражные вставки, которые будут располагаться в рекреационных зонах", – рассказал Кузнецов.

Площадь учебного корпуса составит около 7,5 тысячи квадратных метров. Он расположится по адресу Причальный проезд, владение 7, строение 1/1.

Непосредственно в здании разместят специальные и универсальные кабинеты, а также спортивный и актовый залы. Рядом со школой благоустроят территорию и проведут точечное озеленение. На школьной площадке разместят спортивные комплексы и амфитеатр.

Ранее в Москомархитектуре рассказали о строительстве школы в поселении Щербинка. Фасады здания образовательного учреждения украсят декоративными элементами в виде деревьев. Школа будет состоят из двух учебных корпусов, которые построят в два этапа.

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