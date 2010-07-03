Детали для уникального органа доставят в "Зарядье" из Франции

В июле в Москву из Франции привезут внутренние механизмы органа для концертного зала "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столицу доставят свыше 3,6 тысячи деревянных и металлических труб для уникального музыкального инструмента. Из Франции также должны привезти мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров и другие механизмы. "Осенью по завершении монтажа всех систем инструмента начнется наладка и настройка органа", – пояснил Хуснуллин.
Монтаж фасада органа в концертном зале "Зарядье" завершились летом прошлого года.
Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса. В этом году им впервые стал проект правительства Москвы.
Столичный парк "Зарядье" появился в центре города на месте снесенной гостиницы "Россия". Первых посетителей он принял в сентябре 2017 года. Одними из главных достопримечательностей нового парка стали "Парящий мост" и "Ледяная пещера".
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