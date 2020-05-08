Сервисный центр "Московский транспорт" возобновит работу 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервисный центр "Московский транспорт" на улице 1905 года возобновит работу 12 мая, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Он, как и раньше, будет открыт с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00. Обслуживать клиентов будут 16 сотрудников.
В центре будут соблюдать все меры безопасности: сотрудники будут носить маски и перчатки, на входе измерят температуру, появятся также санитайзеры. О необходимости держать дистанцию посетителям напомнят специальные наклейки на полу и креслах.
В ЦОДД рекомендовали без лишней необходимости не выходить из дома. Подать обращение можно в электронной форме через "Обращения граждан" на сайте Московского транспорта.
С 12 мая в Москве могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. Остальные ограничения, связанные с коронавирусом, продлеваются до 31 мая.
Выходят лишь те, чье присутствие в цехах, офисах и стройплощадках необходимо. Остальным же следует оставаться дома. Возвращаться на рабочее место нельзя лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, сотрудникам с повышенной температурой и признаками ОРВИ.
В помещениях должны обеспечить дистанцирование, при необходимости – установить перегородки между рабочими местами. Сотрудникам нужно использовать средства индивидуальной защиты. Работодатели обязаны организовать выборочное тестирование сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.
С 12 мая также вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.
Пенсионерам, маломобильным пассажирам с инвалидностью и многодетным семьям с детьми будут выдавать маски и перчатки в метро бесплатно. Речь идет о тех, кто пользуется социальной службой подземки – Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлеваются до 31 мая. Порядок оформления иных типов пропусков не меняется.
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