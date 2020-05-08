Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:36

Огромная георгиевская лента появилась на одном из жилых домов Москвы

город праздники

Как москвичи украшают свои дома к 9 Мая в период самоизоляции

В Москве появилась георгиевская лента на одном из столичных домов размером в 10 этажей.

Видео прислал зритель телеканала Москва 24. На нем можно увидеть символ Победы, расположенный на одной из столичных многоэтажек. Так горожане готовятся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне во время действующего в Москве режима самоизоляции.

Ранее стало известно, что артисты театра "Школа драматического искусства" исполнят песню "День Победы", стоя на балконе. Специальную онлайн-программу, приуроченную к празднику, подготовила и ВДНХ. В частности, в нее войдут исторические проекты, которые связаны с разными элементами военных лет.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что столицу украсили декоративными конструкциями и флагами. Центральными элементами стали флаговые конструкции, которые появились на перилах главных городских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать