Огромная георгиевская лента появилась на одном из жилых домов Москвы

Как москвичи украшают свои дома к 9 Мая в период самоизоляции

В Москве появилась георгиевская лента на одном из столичных домов размером в 10 этажей.

Видео прислал зритель телеканала Москва 24. На нем можно увидеть символ Победы, расположенный на одной из столичных многоэтажек. Так горожане готовятся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне во время действующего в Москве режима самоизоляции.

Ранее стало известно, что артисты театра "Школа драматического искусства" исполнят песню "День Победы", стоя на балконе. Специальную онлайн-программу, приуроченную к празднику, подготовила и ВДНХ. В частности, в нее войдут исторические проекты, которые связаны с разными элементами военных лет.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что столицу украсили декоративными конструкциями и флагами. Центральными элементами стали флаговые конструкции, которые появились на перилах главных городских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.