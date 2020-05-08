Отопление отключено в 78,2% жилых домов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве отопление отключено в 74,7% зданий Москвы, в том числе в 78,2% жилых домов столицы. Данные приводятся на утро 8 мая, говорится на странице ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) в Facebook.
"По состоянию на 8:00 отопление отключено в 52 тысячах 458 зданиях Москвы (74,7% от общего количества зданий), в том числе в 26 тысячах 58 жилых домах (78,2% от общего количества жилых домов)", – говорится в сообщении.
В МОЭК отметили, что специалисты ведут работы в соответствии с графиком.
Уточняется, что необходимые операции по переводу систем теплоснабжения на летний режим работы выполняют 2 тысячи сотрудников компании. Как утверждают в МОЭК, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук.
"Работы ведутся одновременно на всей территории Москвы, а не по отдельным административным округам", – говорится в сообщении.
Ранее власти города приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом. Основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона. Завершить подготовку должны до 25 августа.
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в этом году перенесено начало отключения горячей воды в Москве.
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