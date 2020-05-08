Более половины заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За прошедшие сутки в Москве подтверждено 5 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве выявили 98 522 случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
45,6% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 6,3% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Несмотря на увеличение количества подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни, число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
В Оперштабе напомнили, что до 31 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 187 859 случаев COVID-19, вылечились 26 608, скончались 1 723.
Как развивается ситуация с коронавирусом в Москве и области
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