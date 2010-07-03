Пассажиров метро призвали заранее покупать билеты и назначать встречи 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Столичный метрополитен призвал пассажиров заранее покупать билеты и назначать встречи за пределами станций в связи с праздничными мероприятиями 9 мая.
"Договорились пойти на День Победы с друзьями? Пожалуйста, назначайте встречу за пределами станций. Это позволит снизить нагрузку на станции в центре города", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.
Также пассажиров призвали избегать пересадки между станциями "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и станцией "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии из-за ограниченной пропускной способностью перехода.
Кроме того, москвичам и гостям города напомнили, что в местах проведения мероприятий по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход со станций метро.
"Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей на платформах", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобилистов не пустят на ряд центральных улиц столицы из-за демонстрации и митинга 9 мая. Ограничения на участке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровки введут с 09:00. А с 11:40 машины не смогут проехать по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.