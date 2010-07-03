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20:19

Пассажиров метро призвали заранее покупать билеты и назначать встречи 9 мая

город транспорт праздники

20:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Столичный метрополитен призвал пассажиров заранее покупать билеты и назначать встречи за пределами станций в связи с праздничными мероприятиями 9 мая.

"Договорились пойти на День Победы с друзьями? Пожалуйста, назначайте встречу за пределами станций. Это позволит снизить нагрузку на станции в центре города", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Также пассажиров призвали избегать пересадки между станциями "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и станцией "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии из-за ограниченной пропускной способностью перехода.

Кроме того, москвичам и гостям города напомнили, что в местах проведения мероприятий по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход со станций метро.

"Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей на платформах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобилистов не пустят на ряд центральных улиц столицы из-за демонстрации и митинга 9 мая. Ограничения на участке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровки введут с 09:00. А с 11:40 машины не смогут проехать по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.

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город транспорт праздники

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