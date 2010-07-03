Более 400 раритетов времен ВОВ представлены в Музее Победы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 400 раритетов времен Великой Отечественной войны, а также личные вещи легендарных военачальников представлены на экспозиции "Подвиг Армии", которая открылась в Музее Победы 8 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"Это личные вещи легендарных военачальников, уникальные документы и фотоснимки, оружие и обмундирование солдат Красной Армии. Кроме того, экспозицию дополняют инфографика и статистика, интерактивные карты и подвижные модели техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция является частью реэкспозиции музея к 75-летию Великой Победы.

Директор Музея Победы Александр Школьник сообщил, что пространство оснастили мультимедийным оборудованием.

"Например, сейчас каждый посетитель может воспользоваться интерактивными картами на разных этапах Великой Отечественной войны, увидеть хронологию боевых действий на "линии времени", изучить инфографику", – приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе все желающие смогут посетить бесплатно 9 мая. Для этого нужно взять билет в кассе. Посетители увидят экспозицию, в которой представлены более 300 экспонатов. В праздничный день музей будет работать с 10:00 до 20:30.