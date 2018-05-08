Памятник Марине Цветаевой откроется в Строгине 14 мая

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Памятник поэтессе Марине Цветаевой откроется на территории школы №1619, носящей ее имя, в районе Строгино, сообщает Агентство "Москва".

Открытие состоится 14 мая в 15:00. Памятник сделан из бронзы и изображает поэтессу, сидящей на постаменте и держащей в руке цветок. Скульптуру высотой около двух метров создал президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Сделал он это за свой счет после того, как ученики и директор школы написали ему письмо с просьбой об изготовлении памятника.

14 марта 2018 года Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника поэтессе.