Корпус ансамбля "Замоскворецкий рабочий" в столице капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти проведут комплексный капитальный ремонт жилого дома из ансамбля "Замоскворецкий рабочий" на Большой Серпуховской улице, работы начнутся в 2021 году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Жилой многоквартирный дом, расположенный на Большой Серпуховской улице (дом 31, корпус 1), ждет комплексный капитальный ремонт. Начать его собираются уже в этом году. Идет работа над проектом. Сам дом относится к знаменитому ансамблю "Замоскворецкий рабочий", построенному в 1930–1936 годах архитектором Валентином Бибиковым. Созданный в стиле конструктивизма, он является ярким образцом архитектуры того времени", – говорится в сообщении.
Специалисты обновят фасад исторического здания, проведут ремонт всех внутренних инженерных систем, а на завершающем этапе работ запланирован капитальный ремонт подъездов.
"Интересно, что все дома, входящие в ансамбль, носят номер 31, а отличие состоит лишь в номере корпуса. Таковы были особенности нумерации зданий в начале XX века. Корпус 1 – один из немногих, который в большей степени сохранил свой исторический облик", – сообщили в мэрии.
Отмечается, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы осуществляет все работы в соответствии со всеми стандартами и правилами, в том числе регламентом по соблюдению тишины, чтобы они не доставляли неудобств жителям.
Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе столицы. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, решение о необходимости обновления конструкции приняли из-за износа гидроизоляции, деформации швов и колейности дорожного покрытия.
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