Молочные кухни продлили время работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молочно-раздаточные пункты стали работать на несколько часов дольше, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это сделано для безопасности жителей, чтобы уменьшить вероятность очередей.

Теперь они доступны с 6:30 до 15:00 (вместо 12:00) с обеденным перерывом с 12:30 до 13:00.

Кроме того, в поликлиниках организована централизованная передача рецептов на получение продукции сразу в молочно-раздаточные пункты. Если ребенок уже получал питание, то рецепт сразу передается туда. Если рецепт выписывают впервые, родители смогут получить его без рецептов.

Москвичам рекомендовано посещать молочно-раздаточные пункты в алфавитном порядке по начальной букве фамилии. Соблюдать необходимую дистанцию помогает специальная напольная разметка.

Москва находится в режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в стране. До 1 мая закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В обычном режиме работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.

Нерабочие дни продлены до 30 апреля. Все жители столицы должны оставаться дома. Покинуть его можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки, выноса мусора и проезда до работы.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. 697 пациентов пришлось на Москву.

В столице лечение на дому проходят 1700 человек. За прошедший месяц в городе сделано более 200 тысяч анализов на коронавирус для 145 тысяч пациентов.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет до первой декады июня – до середины июня, полагает она.