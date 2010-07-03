Капремонт жилого дома 1968 года постройки проведут в центре Москвы

В Мещанском районе отремонтируют многоквартирный жилой дом, построенный в 1968 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Отмечается, что в рамках ремонта планируется помывка фасада, частичная покраска здания, а также облицовка цокольного этажа и замена труб. Помимо этого, будут отремонтированы ограждения балконов и лоджий, а также проведут работы по замене окон и дверей в подъезды и в технические помещения.
При этом в пресс-службе отметили, что, помимо внутренних работ, в здании специалисты отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения и отопления.
"Качественное содержание жилых домов, их своевременный ремонт и модернизация инженерно-технических систем представляется залогом безопасной и комфортной жизни москвичей. Мероприятия, проводимые в рамках капитального ремонта, являются важным и необходимым аспектом содержания объекта строительства, благодаря которому здание прослужит еще долгие годы", – заключили в Москомэкспертизе.
Ранее сообщалось о проведении капитального ремонта здания дошкольной образовательной организации № 687 в Текстильщиках. В рамках проекта в помещении проведут отделочные и ремонтные работы. Планируется замена рулонного гидроизоляционного ковра, а также восстановление фасадов.
Помимо этого, в помещении планируют поменять ненесущие перегородки, а также заменить оконные блоки и три малых лифта.
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