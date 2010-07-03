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11:38

Спортивный парк создадут для учащихся школы в районе Солнцево

город спорт образование

11:38

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Фото: uchi.moscow

Для учеников новой школы в Солнцеве возведут спортивный парк. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что возведение новой школы должно завершиться уже в этом году. Муниципальное учреждение сможет принять 825 детей. "На сегодняшний день почти готов монолит здания. Объект спроектирован тем же архитектурным бюро, что и весь жилой комплекс – мастерской Speech Сергея Чобана", – уточнила она.

Спортивный парк площадью 25 тысяч квадратных возведут в рамках строительства жилого комплекса "Лучи". В парке планируют создать около 15 спортивных зон. В них войдут беговые дорожки, футбольное поле, три площадки для игры в волейбол, а также две баскетбольных площадки.

Помимо этого, на школьном дворе обустроят пространство для занятий гимнастикой, а также возведут специальную площадку для прыжков в длину. При этом отмечается, что все спортивные зоны будут иметь резиновое покрытие.

Также на территории парка создадут индивидуальные площадки, которые будут разработаны с учетом возрастных особенностей ребенка. Отмечается, что всю территорию парка озеленят деревьями, кустарниками и цветами.

Ранее сообщалось о возведении до конца 2019 года порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

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город спорт образование

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