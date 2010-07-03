Кустарники розы морщинистой высадят в Таганском районе до конца весны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В районе Таганский за весенний сезон планируют высадить более двух тысяч кустарников розы морщинистой, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что растения украсят Нижегородскую и Рабочую улицы, улицу Сергия Радонежского и Краснохолмскую набережную.

Разновидность кустарника, который будет радовать москвичей и гостей столицы, выбирали участники проекта "Активный гражданин" с помощью голосования.

Ранее сообщалось, что в Таганском районе до конца весны высадят 43 березы. Вид деревьев для высадки также определили с помощью голосования.