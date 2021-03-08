Власти столицы скупали лекарства и СИЗ для максимальной защиты жителей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, почему у города было преимущество перед другими регионами РФ по наличию лекарств и средств индивидуальной защиты в начале пандемии. Об этом сообщает RT.

"Тревогу по средствам индивидуальной защиты – по маскам, по СИЗ – Собянин поднял в январе. Он в январе месяце огромное количество времени тратил со мной, с Ефимовым на то, чтобы обеспечить врачей этими СИЗ", – заявила Анастасия Ракова. По словам заммэра столицы, власти Москвы потратили большое количество времени на организацию закупки необходимых препаратов.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что от COVID-19 привились более 700 тысяч москвичей. Ежедневно прививаются от 10 до 15 тысяч горожан.

За последние сутки еще 1 037 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 912 146 человек.