Движение трамваев восстановили на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Волоколамском шоссе возобновилось движение трамваев, которое ранее было сбито по техническим причинам.

"Восстановлено движение трамваев №6, 15, 23 и 28 по Волоколамскому шоссе", – говорится в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

О задержках движения ряда трамвайных маршрутов в районе Пищевого института сообщалось в субботу днем.

Также стало известно о перекрытии дорог в центре, на юге и юго-западе столицы. Изменения будут действовать 9 и 10 февраля. Перекрытия связаны со съемками кино.