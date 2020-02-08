Ледовый дворец "Кристалл" планируют открыть в октябре-декабре

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Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках планируют открыть в четвертом квартале текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Лужниках более 20 объектов уже полностью готовы, около 11 объектов находятся на стадии строительства. В IV квартале 2020 года мы планируем открытие ледового дворца "Кристалл". Его возвели на месте тренировочного катка, закрытого более 10 лет назад", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций кровли ледового дворца "Кристалл". На монтаж кровли площадью 10,4 тысячи квадратных метров было израсходовано около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций, 8 тысяч квадратных метров мембраны и 2,4 тысячи квадратных метров плитки.

Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Ледовый дворец появится на месте тренировочного катка "Кристалл", закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад.

