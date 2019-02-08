Второй вход на станцию "Комсомольская" построят после 2020 года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дополнительный вход на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии метро начнут строить не ранее 2020 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, это крайне сложный проект, поскольку нужно наклонным ходом на глубину порядка 50 метров примкнуть к действующему тоннелю, сообщает Агентство "Москва".

Рассматривается 10 различных проектов решений. Техническое решение планируется найти в течение полугода. После этого могут быть названы конкретные строки.

"Строить придется шахтным методом, не тоннелепроходческим способом – и это два-три года минимум", – пояснил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что станцию "Комсомольская" не будут закрывать на период строительства второго выхода.