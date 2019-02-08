Строительство семи детсадов в Балашихе начнется до конца года

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Балашихе в этом году начнется строительство семи детских садов, передает "Агентство Москва".



По словам главы городского округа Сергея Юрова, развитие системы образования остается важным приоритетом. Часть бюджета направляется именно в эту сферу.

За 5 лет в Балашихе появилось 28 детских садов. В марте этого года в жилом комплексе "Акварели" откроется дошкольное образовательное учреждение на 170 мест.

Сообщается также, что в собственность муниципалитета передали помещение в микрорайоне Алексеевская роща. Там откроется детский сад на 110 мест.

Ранее сообщалось, что детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе на юге столицы. В здании разместят музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий и медицинский блок.

В спальнях появятся выкатные двух- и трехъярусные кровати и детские диваны. Раздевалки будут оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.