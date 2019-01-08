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08 января, 23:37

Причал для речного маршрута между Москвой и Химками начнут строить в январе

город транспорт

08 января, 23:37

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Строительство причала для речного маршрута между Москвой и Химками планируют начать в январе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ОАО "Маяк".

К маю причал уже могут ввести эксплуатацию. Таким образом, водное сообщение по маршруту ЖК "Маяк" – Речной вокзал должны запустить с началом навигации.

Проектирование и строительство причала ведется на средства компании ОАО "Маяк". Закупка речных судов предусмотрена за счет федерального бюджета.

Предполагается, что в часы пик водный транспорт будет отправляться от причала каждые полчаса, в обычное время – один раз в час. Движение судов сделают круглогодичным.

город транспорт

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