В поселке Толстопальцево перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

На четырех улицах в поселке Толстопальцево перекроют движение транспорта с 10 января по 30 апреля. Ограничения связаны Там с продлением сроков работ на инженерных сетях, сообщает Агентство "Москва".
Движение перекроют на участке улицы Кленовая от улицы Радиомаяк до дома №27 по улице Центральная, участке улицы Центральная от дома №27 до дома №1, участке улицы Чехова от пересечения с улицей Кленовая до дома №55.
Также нельзя будет проехать на участке Местного проезда в районе улицы Тупиковая. На этих участках проведут поэтапное перекрытие проезжей части.
Ранее сообщалось, что в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей движение на участках трех улиц в СВАО ограничат в разные периоды с января по апрель.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.