В поселке Толстопальцево перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

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На четырех улицах в поселке Толстопальцево перекроют движение транспорта с 10 января по 30 апреля. Ограничения связаны Там с продлением сроков работ на инженерных сетях, сообщает Агентство "Москва".

Движение перекроют на участке улицы Кленовая от улицы Радиомаяк до дома №27 по улице Центральная, участке улицы Центральная от дома №27 до дома №1, участке улицы Чехова от пересечения с улицей Кленовая до дома №55.

Также нельзя будет проехать на участке Местного проезда в районе улицы Тупиковая. На этих участках проведут поэтапное перекрытие проезжей части.

Ранее сообщалось, что в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей движение на участках трех улиц в СВАО ограничат в разные периоды с января по апрель.