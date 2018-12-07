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Город

07 декабря 2018, 22:49

В центре Москвы обнаружили старинное кладбище

город наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе строительных работ на улице Дурова в столице обнаружили массовое захоронение людей.
В Могорнаследии сообщили, что захоронение может относиться к XVII-XVIII векам.

"Предположительно, данное захоронение датируется XVII-XVIII веками. Оно расположено на территории так называемой улицы Божедомки, куда свозили тела безымянных погибших, бродяг и утопленников, оставляя их до весны для последующего захоронения", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Также в Мосгорнаследии добавили, что кости уже находили в 1990-е годы. В то время строительство было приостановлено, и останки просто засыпали землей. В этот раз их извлекли из земли, и подрядчик начал переговоры о перезахоронении останков на одном из кладбищ.

В пресс-службе добавили, что правоохранительные органы поставлены в известность о данной находке.

12 ноября во время замены труб на Можайском проезде были обнаружены 10 человеческих черепов и другие кости. Увидеть останки рабочие смогли, когда спецтехника разрыла землю. Примечательно, что в районе, где была сделана находка, нет никакого кладбища.

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