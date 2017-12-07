В составе жилого комплекса "Green Park" построят новые корпуса

В составе жилого комплекса "Green Park" на Сельскохозяйственной улице возведут новые корпуса. Проект уже получил согласование Москомархитектуры. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Обеспечение горожан комфортным жильем, отвечающим современным стандартам качества, остается одним из приоритетов градостроительного курса, обозначенного мэром Москвы Сергеем Собяниным. Новые дома будут монолитными, с подземной парковкой. Первые этажи отдадут под различные общественные функции", – сказал он.

Первый корпус будет П-образным, 11 этажей в высоту. Второй корпус – Г-образным, с переменной высотой от 11 до 18 этажей.

Внешне здания будут оформлены в едином стиле, отличаясь только цветовой гаммой. Будут использоваться серый, коричневый и белый цвета.

Корпуса будут расположены в пешей доступности от усадьбы Свиблово. В рамках благоустройства прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, будут созданы пешеходные зоны и площадки для отдыха.

Ранее сообщалось, что многофункциональный жилой комплекс с апарт-отелем построят в районе Алексеевский. Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

Апарт-отель общей площадью почти 54 тысячи квадратных метров возведут на улице Новоалексеевская. Здание будет состоять из четырех секций, две из которых – башни высотой 17 и 20 этажей.

На первом этаже разместят входные группы, коммерческие помещения и выставочные залы. Подземный паркинг рассчитан на 655 машин. По этому же адресу оформлено разрешение на строительство многоквартирного дома общей площадью свыше 94 тысяч квадратных метров.