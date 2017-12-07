Акция "День без турникетов" пройдет на столичных предприятиях

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Акция "День без турникетов" пройдет в столице 8 и 9 декабря. Более чем на 40 производственных предприятиях Москвы пройдут бесплатные экскурсии, регистрация на которые будет открыта до 09:00 8 декабря.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, гости заводов и фабрик узнают, как производят самолеты, гаджеты, косметику, молочные продукты и многое другое. Каждая экскурсия будет длиться около часа.
Зарегистрироваться нужно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". Набираются группы до 30 человек. На сегодняшний день регистрацию прошли уже 2,5 тысячи участников, осталось порядка 500 мест.
Экскурсионные туры организуют в том числе на предприятия, которые находятся на территории пяти московских технопарков: "Нагатино", "Итэлма", "Мосгормаш", "Москва" и "Слава".
Все желающие побывают на заводе "Гражданские самолеты Сухого", на кондитерско-булочном комбинате "Простор" и на заводе "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия". Также гостей ждут на заводах "Вимм-Билль-Данн" и "Ламбумиз", а также на Микояновском мясокомбинате.
Коллекцию старинного промышленного пивоваренного и квасоварного оборудования продемонстрируют на заводе "Очаково". А в центре "Ортомода" гостям покажут все этапы изготовления ортопедических ботинок. Список всех компаний, участвующих в акции, можно найти на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Первая в этом году подобная акция проводилась 7 октября. Так как она оказалась довольно востребованной у москвичей, во второй раз ее решили провести в течение двух дней – 8 и 9 декабря.
С 2018 года планируется проводить акцию четыре раза в год. Это должно увеличить количество посетителей мероприятия до 12 тысяч человек.
Впервые же в Москве акция "День без турникетов" прошла в 2012 году. Тогда в ней приняли участие более 20 заводов. В 2014 году состоялось восемь таких акций, их посетили свыше 5,2 тысячи человек. Затем мероприятие временно перестали проводить, а в этом году по просьбам москвичей экскурсии решили возобновить.
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