Девять новых объектов культуры откроют в Москве в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2018 году в Москве завершится создание девяти новых объектов культуры. В столице откроются филармония в парке "Зарядье", новый корпус театра Et Cetera, четыре культурно-досуговых центра в трех округах столицы и три памятника участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"В следующем году заработают еще четыре досугово-культурных центра в трех округах столицы. Город создает новые точки притяжения жителей районов. Сегодня такие центры отвечают современным тенденциям и запросам горожан любого возраста. Это современный дизайн, доступ к бесплатному Wi-Fi и многое другое", – рассказали в пресс-службе столичного Департамента культуры.

В "Зарядье" заработает филармония площадью 25,4 тысячи квадратных метров. Там появится большой зал, рассчитанный на 1450–1550 мест. Кресла для зрителей будут располагаться со всех сторон вокруг сцены. Еще один зал, репетиционный, вместимостью до 400 мест, обустроят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Новый корпус появится у театра Et Cetera по адресу: Фролов переулок, владение 2. В здании будут находиться залы для репетиций, склады и технические помещения. В новый корпус можно будет также пройти по переходу из фойе главного здания, расположенного по соседству.

Ранее сообщалось, что работы над пристройкой к театру "Et Cetera" под руководством Александра Калягина планируется завершить к 2018 году, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Здание находится по адресу Фролов переулок, дом 2 в центре города. Площадь восьмиэтажного здания, пристроенного к основному, составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Сейчас заканчиваются отдельные и фасадочные работы, а также прокладка внутренних инженерных систем.

Фасад новостройки будет выходить на Тургеневскую площадь и Мясницкую улицу, куда перенесут главный вход театра с фойе и гардеробом, сообщает Стройкомплекс Москвы. Помимо этого, в пристройке собираются разместить карман большой сцены, склады, помещения для администрации и артистов, служебный лифт и подъемник для декораций.

Большой репетиционный зал станет трансформером, его оснастят сценическим светом и звуком. Он станет местом для репетиций спектаклей, которые позднее перенесут на основные сцены. На работу театра строительство не влияет.

По словам Бочкарева, благодаря проводимой в последние годы политике в Москве стало больше культурных объектов. Были открыты театры Александра Градского, Геликон-опера, новая сцена театра Табакова и другие сценические площадки.