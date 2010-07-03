Студию за миллион рублей выставили на продажу в ТиНАО

В Москве продают жилье за миллион рублей

Квартира-студия за данную сумму продается в поселении Первомайское Троицкого городского округа Москвы. Объявление разместили на одном из сайтов недвижимости, сообщает телеканал Москва 24.

Дешевое жилье имеет статус апартаментов, то есть в квартире прописаться нельзя. Студия площадью 21 квадратный метр находится в подвале, зато окна помещения выходят во двор.

В студии также есть кухня площадью четыре "квадрата" и раздельный санузел. Владельцы жилья предлагают купить апартаменты в ипотеку, стартовый взнос составит всего 200 тысяч рублей.

Кстати, самая дешевая квартира на вторичном рынке в Москве продавалась в этом году за пять миллионов рублей. По данным риелторов, это была 33-метровая "однушка" в районе Бирюлево.

Ранее власти предложили ремонтировать ветхое жилье за счет собственников до тех пор, пока оно не будет признано аварийным. Речь идет о домах с износом более 70%, для которых будут разрабатываться отдельные планы по капремонту. Разработка подпрограммы включит в себя новый законопроект по расселению аварийного жилья.

Задачу сократить аварийный фонд в России поставил президент страны Владимир Путин. В ближайшие четыре года планируется переселить 530 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров аварийных домов. На эти цели из госбюджета выделено 507 миллиардов рублей.