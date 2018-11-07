После матча ЦСКА – "Рома" вблизи "Лужников" ограничат движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В среду, 7 ноября, вблизи стадиона "Лужники" после матча Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома" ограничат движение транспорта.
С 22:45 на время прохождения болельщиков закроют проезд по улицам Доватора – от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы, 10-летия Октября – от улицы Усачева до улицы Доватора, 3-й Фрунзенской – от улицы Доватора до улицы Ефремова, а также по улице Ефремова – от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы.
Сейчас на этих участках временно запрещена остановка и стоянка транспорта. Из-за проведения матча возможны осложнения движения на дублере Комсомольского проспекта, Хамовническом Валу, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде.
Болельщикам рекомендовали добираться на матч на метро и МЦК, а водителям – соблюдать ПДД и следить за дорожными знаками.
Из-за игры режим работы МЦК продлен до двух часов ночи. С 16:00 до 2:00 время ожидания поезда составит до пяти минут. С 22:50 до 1:00 транспортно-пересадочный узел "Лужники" будет работать только "на вход".
Матч между московским ЦСКА и римской "Ромой" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов начнется в 20:55. На игру продано более 60 тысяч билетов при вместимости арены в 81 тысячу человек. болельщики итальянской команды купили более 1000 билетов.
После трех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав четыре очка. Россияне отстают на два очка от лидеров группы "Ромы" и мадридского "Реала".
Сможет ли ЦСКА взять реванш у "Ромы" в матче Лиги чемпионов
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